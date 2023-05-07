長榮航入盟10周年 全球首架787-10星空聯盟塗裝亮相

長榮航 (2618-TW) 第 8 架 787-10 客機今 (7) 日下午 2 點飛抵桃園機場，由於今年適逢長榮航加入星空聯盟 10 周年，此架國籍編號 B-17812 新機是全球首架星空聯盟塗裝的 B787-10 客機，於美東時間 5 日上午 (台北時間 5 日晚間) 在美國南卡羅來納州波音工廠交付。

長榮航總經理孫嘉明表示，於 2013 年 6 月加入星空聯盟，適逢 10 周年里程碑，今年將積極規劃一系列活動、推出更優質的顧客服務，並與 ESG 相互結合。

而運用此次新機交付的機會，長榮航以星空聯盟專屬塗裝展現，並添加永續航空燃油，象徵和聯盟成員航空公司緊密合作，並持續邁向 2050 淨零碳排目標。

孫嘉明強調，加入星空聯盟 10 年以來，透過聯合採購、系統共同開發和資源共享，不斷提升各項軟硬體設備，並透過聯盟航網遍布全球 184 個國家、超過 1200 個機場，以及旅客對聯盟品牌的信任度，有效進一步開發全球商旅市場，近 10 年來在全球國際企業合約客戶成長近 10 倍，每年增加約 5% 的客運營收。

另一方面，使用永續航空燃油 (SAF) 是航空產業最關鍵的減碳做法之一，其較一般航空燃油減少約 8 成碳排放量，現階段全球永續航空燃油產量有限，且價格約為一般航空燃油的 4 倍，長榮航於此次飛渡航程中，特別添加 30% 的永續航空燃油，可減少約 7 萬公斤碳排放量，為首度執行永續航空燃油飛行作業，也是國籍航空添加比例最高的航班，象徵邁向淨零碳排放的決心。

長榮航強調，未來會持續關注永續航空燃油和再生能源的發展趨勢，規劃短、中、長期使用目標，並持續與政府及航空產業共同倡議及推動我國永續航空燃油的生產能量，攜手供應鏈夥伴，共同達成永續飛航的目標。

長榮航空目前機隊共 86 架，包括 78 架客機和 8 架貨機，另有已訂購 9 架波音 787-9、5 架波音 787-10 以及 1 架波音 777 貨機尚未交付，預計 2027 年底前全數引進完畢。