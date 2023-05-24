〈蘋果新供應鏈名單〉台廠家數止降持平、中國略減 雙方差距縮小

蘋果 (AAPL-US) 公布 2022 財年供應鏈名單，台廠 5 增 5 減，家數持平去年 45 家，中國 5 進 8 出，淨減少 3 家，降至 49 家，差距較前一年度縮小。

總家數方面，則由 190 家廠商減至 186 家，由於蘋果供應鏈名單是納入採購的前 98% 原料、製造、組裝供應商業者，因此也象徵蘋果在供應商採購策略上有略為集中化的趨勢。

翻開過往歷史，蘋果 2020 財年供應鏈名單中，中國企業來到 51 家，首度超越台廠的 48 家，也成為供應商最多的國家。

而 2021 年台廠 3 家納入、6 家移出；中國供應商則是 7 家進入名單，6 家移出的情況下，中國廠商數量來到 52 家、台廠則降至 45 家，差距進一步拉大，但今年差距再次縮小。

不過，以名單中的生產或研發據點來看，2022 年的名單中，據點總數 428 個、較 2021 年 465 個減少 37 個，但中國持平 149 個，仍為最多的國家。

其餘國家來看，日本增加 3 個來到 43 個，超車美國跟台灣一舉衝上第二，台灣減少 5 個將至 40 個、美國減少 16 個將至 32 個，分居三、四名。

南韓則減少 2 個，維持排名第五、東南亞方面不增反減，越南、泰國、菲律賓據點數不變，馬來西亞則減少 3 個。