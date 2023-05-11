長榮航獲SKYTRAX認證五星級航空公司 齊名新航、全日空

長榮航 (2618-TW) 今 (11) 日再次通過知名航空服務調查機構 SKYTRAX 稽查，獲五星級航空公司認證，全球僅 10 家航空業獲授五星級評定，也是國內唯一，與新加坡航空、全日空等齊名。

長榮航自 2016 年來連續第 8 年維持此項榮譽，彰顯服務品質的穩定性。

長榮航總經理孫嘉明表示，連續多年通過五星級航空公司的稽查，是全體員工的榮譽與最佳肯定，更是促進不斷精進服務的動力，致力追求成為全球服務最好航空的初心不變，並讓我國的航空業在世界各地持續發光發熱。

SKYTRAX 是全球知名航空調查權威機構，每年對全球近 350 家航空公司的品質標準，進行全面性評比、專業分析後，授予航空公司一至五星級評定；評比分析項目包括機場服務、座椅舒適度、機上服務用品、客艙舒適度、餐飲服務、機內娛樂和客艙組員服務等。

目前全球僅 10 家航空公司獲五星級的最高榮譽，包括長榮航空、新加坡航空、全日空航空、日本航空、大韓航空、韓亞航空、卡達航空、國泰航空、海南航空和印尼航空。

長榮航進一步說明，在 SKYTRAX 近一個月的查核下，航班遍及歐、美、東北亞、東南亞航線，服務領域從官網數位化服務、機場和機上服務到客艙舒適度等，稽查項目高達 800 餘項。

長榮航在疫情期間調整部分服務，並運用科技加速自動報到、機上報刊雜誌電子化等數位服務；同時也不斷提升各項服務內容，在疫後陸續推出與米其林三星餐廳主廚中村 元計、米其林一星餐廳主廚李皞、中餐廚界教父黃清標合作的嶄新的空中美饌，以及與世界咖啡師大賽 (WBC)- 冠軍吳則霖的興波咖啡、咖啡沖煮大賽 (WBrC) 冠軍 - 王策 (VWI by CHADWANG) 合作，也受到旅客肯定。