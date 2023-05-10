長榮航4月客運營收年增15倍 5月歐美航班續增破百班

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 4 月合併營收 152.11 億元，月減 7.04%，年增 38.16%，其中，客運營收 105.14 億元，月增 10.56%，年增 1505.96%，長榮航 5 月持續增班中，歐美航線合計每周增至超過 110 班，有利進一步搶攻中轉商務版圖。

累計前 4 月，長榮航合併營收達 596.37 億元，年增 45.1%。

長榮航 4 月歐美航線載客率維持在 95% 以上的水準，可說是幾乎班班客滿狀態，帶動東南亞、東北亞航線載客率同步成長，整體載客率近 80%。

長榮航表示，5 月起台北 - 舊金山、台北 - 芝加哥、台北 - 米蘭航線陸續增班，北美航線將達每周 84 班、歐洲航線每周 32 班，合計歐美每周將超過 110 個班次，而東南亞航線每周也達 140 班。

其中，越南每周增為 42 班、菲律賓每周 35 班，長榮航看好，密集的航班除了吸引轉機旅客外，也利於進一步開發往返台菲、台越商務客市場。

而長榮航為強化熱絡的日本航線，除了復飛台北 - 小松，台北 - 仙台、台北 - 東京也相繼增班，4 月日本航線已達每周 112 班的規模，同時飛航 15 架次的台北 - 青森包機、6 架次的台北 - 松山包機、6 架次的台北 - 褔岡包機、台北 - 名古屋包機 18 架次，因應旅行社所需。