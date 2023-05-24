凌通：訂單能見度仍偏低 下半年不是太樂觀

MCU 廠凌通 (4952-TW) 今 (24) 日召開股東會，總經理賈懿行指出，由於外在變數太多，整體訂單能見度偏低，下半年不是太樂觀，期望年底前將各產品庫存去化至健康水準，在這過程中，難以避免價格戰，公司會審慎因應。

賈懿行表示，本來預期中國解封後經濟會迅速起飛，但實際結果與預期有落差，整體消費力道弱，需持續觀察當地刺激經濟措施的成效，凌通因以消費型相關 IC 為主，感受到的影響也相對強烈，不論歐美、中國消費力道皆偏弱。

不過，凌通仍持續推廣新產品，目前工控馬達醞釀滿多新應用，影像多媒體也受惠下游客戶積極促銷，是第二季比較有拉貨力道的產品，會持續佈局新品新應用。

針對庫存水位，賈懿行認為，凌通在去年第四季到今年第一季有滿良好的去化狀況，根據各應用水位不太一樣，坦言下游要在上半年把庫存去化至健康水準是比較辛苦的事，期望年底前能夠把各產品應用去化至健康水準。

細分各應用，玩具產品因歐美下單力度弱，庫存水位比較高，工控也因近期消費力道趨緩，有轉弱跡象，影像產品庫存水位較健康，近期有感受一些訂單。

至於價格壓力，則認為是各家公司都會面臨的問題，凌通會根據市況做適度的價格調整，不過若需求沒有起來，價格做大幅調整也沒有意義，尤其因同業、通路水位還很高，坦言價格戰是一定會有，公司會審慎因應。