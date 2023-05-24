美債限危機暗湧 高評等公司債成投資人避險新歡

擔心美國可能會債務違約的交易員，正在為資金尋找新的避風港，並將目標轉向擁有最高信用評等的美國公司債，例如微軟和嬌生。

美國政府耗盡資金、面臨債務違約之際，投資人正在避開未來幾個月到期的美國政府債券，同時以溢價買入微軟 (MSFT-US) 和嬌生 (JNJ-US) 發行的公司債券。

隨著焦慮情緒蔓延至整個華爾街，標普 500 指數周二 (23 日) 收跌逾 1%，即將在 6 月 6 日到期的美國公債殖利率也攀至 6% 以上，是發行以來的最高水平，遠高於 5%-5.25% 的聯邦基金利率區間。

值得注意的是，這裡出現了公司債殖利率低於政府債券殖利率的特殊現象。

追蹤債市的數據顯示，8 月 8 日到期的微軟公司債殖利率，自上周的略高於 4% 升至目前的 5% 左右，相較之下，8 月 6 日到期的公債殖利率則高於 5.2%。11 月到期的嬌生公司債殖利率，最近有時也會低於到期日相仿的美國公債。

微軟和嬌生之所以能脫穎而出，原因在於它們發行的債券，是少數獲標普 (S&P) 和穆迪 (Moody’s) 等評級機構評為最高等級的公司債，穩健的資產負債表與優異的獲利能力，也是它們獲得投資人青睞的原因之一。

財報顯示，截至今年 3 月，微軟共擁有 1040 億美元的現金與高流動性的短期投資，長期債務則不到 420 億美元。穆迪分析指出，嬌生同樣持有高額現金以及相對較低的負債水平。

美國政府在 2011 年爆發債務上限危機後，曾失去標普給予的 AAA 評等，另外兩家機構穆迪和惠譽 (Fitch) 仍給出最高評等，但已將債務上限邊緣政策 (debt-ceiling brinkmanship)，列為可能對美國債信產生負面影響的事件。

正常情況下，即使是 AAA 評等的公司債，殖利率也高於美國公債，這是因為美國公債被視為無風險資產，投資人相信，作為全球最大經濟體，美國公債不太可能發生違約，美債殖利率也常常被分析師拿來作為其他金融資產的定價標準。

不過，今年多數時間內，就連風險較高的垃圾債，殖利率也比美國公債高出不到 5 個百分點。過去在經濟衰退期間，兩者利差通常會超過 8 個百分點，甚至更多。

投資人的胃口大開，也幫助刺激更多高評等公司債問世。Leveraged Commentary & Data 數據顯示，上周投資級公司債的新發行量創下 14 個月來新高，將 5 月的融資總額推升至近 1250 億美元。

儘管如此，2023 年以後到期的公債殖利率依舊低於 AAA 評等的公司債，反映投資人仍預期債務上限僵局的風險終將消散。