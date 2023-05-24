亞昕擬發行現增股募集11.75億元案生效 積極布局全台建案

上櫃建商亞昕 (5213-TW) 積極進行全台建案布局，亞昕並擬以發行現增股 5 萬張募集 11.75 億元，此一現增案今 (24) 日獲金管會申報生效，以時程推估，現增案預計第三季前完成募集。

亞昕也是今年以來繼欣巴巴 (9906-TW) 之後獲准辦理市場籌資的建商，欣巴巴辦理發行 2 億元的國內可轉換公司債 (CB)，並已完成轉換價 53.8 元的訂定，預計於近期內掛牌交易；而上曜 (1316-TW) 董事會 19 日決議將發行 6 萬張現增股向股東籌資，將用於充實營運資金，但尚未送件。

亞昕擬以發行現增股 5 萬張，每股暫訂以 23.5 元溢價發行，擬募集 11.75 億元，主辦券商爲合庫證券，亞昕 2023 年第一季爲虧損，單季稅後虧損 3992 萬元，每股虧損 0.09 元，負債比爲 80.97%。

亞昕積極布局全台建案，公司公告與地主家泰建設等簽訂新北市中和區圓通段合建案，基地面積約 2148 坪，預計可銷售總額約 80 億元，亞昕認為，由於該案位於新北市具備人口紅利及完善生活機能、以及公共建設行政區，有助該區房市剛性需求不墜。亞昕對此一合建案預計投入 20 億元。

亞昕表示，另外延續苗栗「昕見築」順利完銷且 2023 年底完工入帳交屋，打亮亞昕品牌，緊接著近日也在苗栗頭份中央段，透過部分買賣、部分合建的方式，整合約 800 坪基地，預計可銷售總額約 20 億元，預計配合公司規劃穩健推案的頻率推案。

亞昕看好 2024 房市景氣回溫，於今年度持續積極整合、購地佈局，且因應銀行土建融成數管制，從單純購入土地開發方式，改增加合建、都更危老案源比重，除了可確保土地案源不間斷外，同時可收提昇自有資金運用效率及分散經營風險的效益。

2023 年亞昕有台北「亞昕華威」、林口「昕聯心」、桃園「向陽」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等，預估將有 100 億元以上的完工入帳案量。