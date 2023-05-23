市況持續疲軟 永光4月稅前盈餘年減逾8成

永光 (1711-TW) 今 (23) 日公布 4 月自結，營業虧損 1618 萬元，稅前盈餘 218 萬元，表現皆不如去年同期，公司指出，主要受全球經濟趨緩影響，需求不佳所拖累，上半年市況持續疲弱影響營運，不過看好下半年色料業務好轉帶動，營運將優於上半年。

永光 4 月營收 5.83 億元，較去年同期減少 24%，營業虧損 1618 萬元，較去年同期減少 3211 萬元，稅前盈餘 218 萬元，較去年同期減少 1518 萬元，累計前 4 月營收 25.2 億元，年減 21%，營業利益 3472 萬元，年減 77%、稅前盈餘 5366 萬元，年減 68%。

永光認為，四大業務中，色料上半年需求仍不佳，從客戶端訊息來看，預期下半年可望好轉，今年持續幫助染廠客戶提供永續產品，改善客戶耗能狀況。

特用化學保持穩健，但由於去年高基期影響，較去年同期衰退；碳粉去年營運止跌回升並開始獲利，不過，今年需求趨緩，加上受中國競爭進逼，整體業務較為保守。

電子化學品方面，永光表示，由於電子業市況放緩，今年需求預計也將減弱。不過，永光積極切入高階材料應用，今天將持續提高半導體封裝、車用 IC 與顯示器產品，以及 Mini/Micro LED 化學材料。

