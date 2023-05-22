〈焦點股〉CCL族群由台燿接棒大漲攻漲停  帶動類股走強。

台股 CCL 廠第一季獲利以台光電 (2383-TW) 的每股純益 1.44 元居冠，漲勢領先族群個股，今 (21) 日則由台燿 (6274-TW) 接棒，台燿早盤大漲攻漲停價 74.6 元，帶動包括聯茂 (6213-TW) 及騰輝 (6672-TW) 今天盤中股價走強，台光電並達 202 元。

近期國內法人評估台光電第二季起業績走強，評等爲「買進」，目標價分別訂在 191 元及 195 元，推升台光電強勢反彈後，今天盤中股價一舉超越目標價。

台燿認為 CCL 市場需求最快在 6 月出現，景氣可望在第二季落底，同時，台燿並決議由海外匯回 21 億元資金。

台燿 2023 年第一季財報，其中營收 36.53 億元，毛利率 18.48%，季減 1.89 個百分點，年減 2.12 個百分點，稅前盈餘 2.89 億元，稅後虧損 2.06 億元，每股虧損 0.77 元。其中認列的所得稅費用高達 4.96 億元，也造成台燿罕見的單季稅後虧損。

台燿 2023 年第一季的所得稅費用偏高，高達 4.96 億元，主要是在台燿的中國大陸擴廠已告一段落，決議將匯回在海外的資金 21 億元，這樣的海外盈餘匯回稅率高達 20%，因此在第一季認列包括這樣的資金匯回所得稅費用支出，造成單季的所得稅高達 4.96 億元。

同時，台燿在泰國春武里投資興建新廠正積極進行中，公司預計在 2025 年第一季進入量產。

目前聯茂泰國設廠案已在設計，預訂今年下半年動工，同時，聯茂對新伺服器板的大量出貨，預估要等第四季才見得到。