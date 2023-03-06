大啖全球前五大軍工廠訂單 CCL廠騰輝電子2月營收回升

專業銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2023 年 2 月營收回升到 3.84 億元，月增 6.03%，年減 24.63%，2023 年前 2 月營收 7.46 億元，年減 32.14%。主要是受到疫情的影響進一步淡化，汽車市場逐漸回溫，需求得到釋放。

騰輝 - KY 主管指出，騰輝 - KY 生產的鋁基板訂單獲提升，同時，軍工及航天高信賴度基板，長期以來持續終端認證及積極佈局，業務再傳佳音，近期取得世界前五大軍工生產廠商之一訂單，產品具有特殊性，頗受市場青睞，已深獲全球各大軍工及航天客戶認可，現在迎來新市場訂單需求，有助推升獲利，今年整體營運動能可期。

騰輝 - KY 近期研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。

展望 2023 年，騰輝 - KY 主管指出，大陸各地相繼推出汽車銷售各種促銷政策，汽車購買需求情況將會持續向好，疫情結束後，全球旅遊復開始回溫及商務飛行需求大增，加上各國國防預算提高，增進了軍工航太發展利基，後市展望樂觀。