永立榮生醫羊水幹細胞治療乾眼症 明年準備啟動臨床試驗申請

永立榮生醫以羊水幹細胞培養衍生物為材料的 UB003，用來治療眼角膜受損引發的乾眼症，經中山醫學大學進行的動物試驗證實，羊水幹細胞衍生因子可改善乾眼症相關症狀，預計明年完成臨床試驗 (IND) 前的工作準備。

永立榮表示，乾眼症醫藥市場規模龐大且成長快速，根據 Global Data 報告顯示，2018 年到 2028 年間，乾眼症年複合成長率達 10.6%，2028 年全球市場規模將最高可達到 107 億美元 (約新台幣 3300 億元)。

另外，依據美國眼科學會 (AAO) 估計，全球約有 3.4 億人罹患乾眼症，光是美國就約有 2000 萬人，且年輕人和老年人中都在增長中；台灣眼科醫學會公佈的「2019 護眼趨勢調查」則指出，到眼科診所就醫的民眾，有高達四分之一有乾眼症的症狀。

永立榮提到，目前中重度乾眼症的主要治療選擇為抗發炎眼藥水，其成分包括抗發炎的類固醇或免疫抑制藥劑，不過其副作用相對較大，且類固醇藥水因副作用大，僅限使用 2 週，而免疫抑制藥物在長期使用後，也可能導致眼球傷害，長期使用也可能治療無效。若有可改善眼球表面環境，又能抗發炎，長期使用可修復眼球角膜的藥品，將是更理想得治療選擇。

永立榮臨床前階段的產品 UB003，為羊水幹細胞衍生物，是以培養出羊水幹細胞後的培養液，再進行分離純化後的產物，由於幹細胞的特性，在醫療應用上，適合應用於開發抗發炎、促進組織修復的相關適應症。

永立榮與中山醫學大學視覺保健創新研發技術聯盟合作，以羊水幹細胞衍生因子針對角膜炎受損進行研究，針對動物誘發角膜發炎之乾眼症疾病模型進行功效試驗所發表的結果，永立榮 UB003 可以有效改善乾眼症相關症狀，包括增加淚液量、縮短淚膜破裂時間、促進角膜上皮細胞生長及修復受損區域等。