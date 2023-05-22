〈台股盤前要聞〉中國封殺美光產品、4月外銷訂單估連八黑 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，中國國家互聯網信息辦公室 21 日晚間宣布，美光公司在中銷售的產品，具較嚴重網安隱患，影響國安，因此網絡安全審查辦公室依法做出不予通過網安審查結論；經濟部今 (22) 日將發布 4 月外銷訂單，根據經濟部先前預估，金額約落在 410 至 430 億美元，連 8 黑幾成定局，預估年減幅約 17.1% 到 21.0%。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

中國宣布了！美光在中銷售產品未通過網安審查

中國國家互聯網信息辦公室周日（21 日）晚間宣布，美光公司（Micron）(MU-US) 在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，給關鍵資訊基礎設施供應鏈帶來重大安全風險，影響國安。因此，網絡安全審查辦公室依法做出不予通過網安審查結論，按《網絡安全法》等法律法規，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。閱讀全文...

4 月外銷訂單連 8 黑幾成定局 估年減幅約 2 成

經濟部今 (22) 日將發布 4 月外銷訂單，根據經濟部先前預估，4 月外銷訂單接單金額約落在 410 億到 430 億美元，連 8 黑幾成定局，預估年減幅約 17.1% 到 21.0%。閱讀全文...

雷虎打「軍工國際盃」與以色列國防業 NextVision 談合作

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 董事長陳冠如近日率團赴以色列，拜訪以色列國防科技公司 NextVision Stabilized System，陳冠如表示，為期 5 天的考察活動，主要探討雙方的合作機會和深化合作事項。閱讀全文...

訊芯 - KY 改選董事 蔣尚義入列候選名單

鴻海轉投資封裝廠訊芯 - KY(6451-TW) 上傳最新董事候選人名單，其中，鴻海 (2317-TW) 策略長蔣尚義也入列其中，由於蔣尚義曾為台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重點大將，同時也是自擔任鴻海策略長後公開的最新動向，引起外界關注。閱讀全文...

蔡明忠首次主持股東會 宣示富邦媒今年二大計畫

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 召開股東常會，為蔡明忠擔任董事長以來首場親自主持股東會，蔡明忠表示，滿意去年營運成果，今 (2023) 年目標將持續擴大 mo 幣點數生態圈，同時，在直播發展趨勢下，電視購物也要轉型成直播電商，力拚維持雙位數成長。閱讀全文...

華新董座焦佑倫：景氣上上下下 有信心獲利仍優於產業平均

華新 (1605-TW) 召開股東會，董事長焦佑倫致詞提到，重大投資案大致底定並將汰弱留強，停止銅條廠與美國太陽能業務，帶動營運與毛利率成長，且有信心即便景氣上上下下，獲利仍可優於產業平均水準。閱讀全文...

出口衰退衝擊！我 Q1 經常帳順差大減百億美元 創疫情來新低

台灣央行公布我國第一季國際收支帳統計，由於出口減額大於進口減額，經常帳順差僅 190 億美元，創 2020 年第二季以來新低，不過，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)121.9 億美元，則是 2021 年第一季以來新低，使國際收支順差來到 47.2 億美元，為近 8 個季度來次高，僅次上季。閱讀全文...

