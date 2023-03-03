CCL專業廠台光電2月營收回升 前2月營收年衰退近3成

專業 CCL 廠台光電 (2383-TW) 在 2022 年下半年市場需求急凍之下，第一季營收仍然不振，今 (3) 日公布 2023 年 2 月營收 23.65 億元，月增 7.64%，年減 18.94%，前 2 月營收 45.63 億元，年減 29.54%。首季可望爲全年谷底。

台光電 2022 年全年營收以 386.73 億元改寫歷史新高，去年全年稅後純益爲 50.73 億元，創歷史次高，每股純益爲 15.24 元，爲連續 4 年年度賺回超過 1 個股本，也將爲四大專業 CCL 廠獲利之首。

同時，台光電除積極考慮赴東南亞國家投資設廠之外，在台灣的桃園也在投資建置 IC 載板基板生產線外，在昆山廠第一季將有新增的每月 30 萬張 CCL 產能開出。

同時，台光電延伸其領先的高階 HDI 技術基礎，市占率逐年大幅成長，如今是全球低軌衛星市場基板第一大供應商。由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊 5G 互補，隨著衛星產業全球加速成長，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

台光電 2022 年全年營收 386.73 億元，創新高，毛利率 25.11%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 50.73 億元，年減 7.74%，每股純益爲 15.24 元。