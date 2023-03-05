CCL廠聯茂2月營收站回20億元 前2月營收衰逾2成

專業銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 2 月營收 20.63 億元，月增 5.46%，年減 14.59%，2023 年前 2 月營收 40.19 億元，年減 20.08%；今年來聯茂營收的衰退主要仍因客戶端還在去化庫存階段，預計去化庫存時程要到第二季後才會緩解。

另一 CCL 廠台光電 (2383-TW)2023 年 2 月營收 23.65 億元，月增 7.64%，年減 18.94%，前 2 月營收 45.63 億元，年減 29.54%，台光電首季營收可望爲全年谷底。

聯茂中國大陸江西第三期產能，如期於 2022 年第四季起陸續開出，預期 2023 年第三季全數擴建完成，第三期整體規模為銅箔基板月產能 120 萬張，完成後江西廠產能倍增到 240 萬張。同時，聯茂也規劃赴泰國設廠，設廠細節將在今年敲定。

聯茂指出， 2022 年第三季以來車用電子和資料中心相關需求維持穩健，但美國通膨壓力、歐洲能源危機和中國消費力道減弱，導致電子業庫存調整時間延長，另外 Android 手機、PC 及 NB 和顯卡等需求維持低迷，去化庫存時程也加長。但看好今年伺服器新平台帶動的成長動能。

聯茂 2022 年前三季稅後純益 15.21 億元，年減 34.19%，每股純益 4.01 元。