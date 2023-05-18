〈紐約匯市〉美元指數觸七周高點 離岸、在岸人民幣雙雙破7

對美國有望延長債務上限、避免債務違約的樂觀情緒，加上一連串穩健的經濟數據，令聯準會 (Fed) 可能不會太早降息的預期升溫，美元指數周三 (17 日) 觸及七周新高，離岸和在岸人民幣兌美元則暌違五個月首度貶破 7。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.29%，至 102.86。DXY 盤中一度升至七周高點，報 103.11。

與此同時，歐元貶至六周低點，報 1.0810 美元，隨後收復部分貶勢，下跌 0.22% 至 1.0838 美元。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「今天有幾項因素提振美元，債務上限談判取得進展，美國經濟數據優於預期，以及一些聯準會官員的鷹派發言，都帶來一些力量。」

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周三強調達成債務上限協議的決心，避免經濟遭遇災難性違約。經過長達數月的對峙，兩位領袖同意直接就協議進行談判。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「無論談判進展如何，似乎都有利於美元，一方面，持續的僵局會刺激避險情緒，另一方面，任何與談判進展有關的建設性論調，都會增加美元的吸引力。」

雖然有部分放緩跡象，周三公布的經濟數據整體表現正向，支持市場上對於利率在更長一段時間內維持高檔的看法。

數據顯示，美國 4 月新屋開工月增 2.2%，占比較高的獨棟房屋開工數月增 1.6%，為今年最高，公寓和其他集合式住宅開工率也有所提升，顯示在經歷一年低潮後，房市正在逐漸復甦。

此外，美國日前公布 4 月零售銷售增幅雖遜於預期，但持續成長，基本趨勢仍強，工業生產也較上月增長 1%，輕鬆優於預期，且略高於前值。

Manimbo 說，相較於歐洲，最近的數據展現出美國經濟成長更有彈性，高通膨和低失業率也表明美國可能會更晚降息。

美元兌日元升逾 0.9% 至 137.62 日元，是 5 月 2 日以來最高。美元兌加幣貶 0.2% 至 1.35450 加元。

受制於地緣政治緊張，加上有更多跡象顯示中國失去疫後復甦動能，離岸和在岸人民幣兌美元周三雙雙跌破 7，截稿前分別報 7.007 和 6.994。

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