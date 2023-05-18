醫揚揮軍國際醫療展+Computex 搶攻疫後醫療AI商機

過去 2 年全球籠罩在 COVID-19 疫情之中，2023 年疫後全球醫療預算回歸常態，帶動先前延滯的新品開發也開始回歸正軌，疫情期間遠距醫療需求再次證明 AI 診斷輔助的重要性。

醫揚 (6569-TW) 看好疫後 AI 醫療商機，陸續參加美國 HIMSS, 日本 Medtec, 德國 DMEA 等主要大型國際展覽積極開發新醫療客戶。

由於臺灣國境解封重啟國際大門，醫揚預計於 5 月 30 日至 6 月 2 日參加亞洲最具代表性的 COMPUTEX (南港一館攤位代號: M1003a)，展會中將展示醫療 AI、遠距醫療、行動護理、醫療電腦、行動數位手術室及 OEM/ODM 醫療製造解決方案。透過專業軟體廠商開發診斷服務，醫揚再整合軟體與自身硬體產品，搶攻疫後醫療 AI 商機，作為未來目標並提升業績新動能。

醫揚歐洲及美洲區總經理莊富鈞指出，醫揚為全球專業醫用電腦品牌及 ODM 代工廠，疫情之中醫揚看好精準醫療商機，近年積極建構各類型客製醫療電腦設備來支援智慧醫院方案推廣，公司也積極擴大 AI 相關產品開發，透過行動 AI 醫療產品市場布局，進一步帶動營運回升。

醫揚具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗。主要產品以銷售歐美醫療院所等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距軟硬體整合平台，讓科技能夠在民眾最需要的時刻應用得上，並持續優化。