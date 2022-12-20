醫揚遠距醫療與急救照護之人工智慧平板榮獲國家新創獎殊榮

醫揚科技 (6569-TW) 三項產品榮獲台灣精品獎後，遠距醫療與急救照護之人工智慧平板以專業創新技術獲頒第 19 屆國家新創獎「企業新創獎」。

在醫療資源緊縮的現今，遠距醫療可以為醫院有限的醫療資源帶來更多的彈性，更好的效率運用。藉由醫揚科技所提供醫療電腦設備的機動性，可減少移動病人的需求，也間接爭取到更多的時間與空間，讓必須在緊急時刻所採取的醫療行為不受到時間及空間的限制而大幅增加成功的機率。以近期的 COVID-19 疫情為例，許多醫院都將檢測設備外移到空曠的場所，而採用類似遠距醫療的方式以避免院內交叉感染。

行動急救照護亦為遠距醫療的另一種形式展現，當救護人員抵達事故現場時，可將傷患者的生理量測資料，透過醫揚人工智慧平板的應用軟體及無線通訊模組，事先將資料傳回醫院的醫務中心，專科醫生可在傷患者尚未被送回醫療中心前，先判讀對傳回來的生理量測資料，即時下達指令給前端現場的醫務人員，採取適當且必要之救護措施。當傷患者被送到醫院醫務中心時，無須再耗時量測生理訊號，把握黃金時效對傷患者直接採取所需的相關醫療救治措施。根據歐洲的統計，此舉可大幅改善傷病患到院後第一次打針注射 (Time To First Needle) 的時間約 30%，增加傷患者被成功救治的機率。

醫揚產品行銷處陳盈德協理表示: 「醫揚科技專注於醫療 AIO (All-In-One) 電腦、醫療平板電腦的設計、製造、生產及銷售，已經有 20 年的經驗。相關的 11.6 吋, 10.1 吋行動醫療智慧平板電腦機種，包含自有品牌及為歐美大廠客製化設計製造及代工 (ODM/OEM) 的部分，也已經銷售超過 20 萬台以上，因此對此項產品技術有很高的掌握度及成熟度。醫揚未來規畫設計與製造更低功耗、更高運算能力的醫療智慧平板電腦，並加強在硬體支援套件 (SDK/API) 的擴充性的開發及上層應用軟體的設計，如遠端軟體更新與監控等，提供給客戶及醫護人員更多的便利性、擴充性及選擇性。」

醫揚科技具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗。主要產品以銷售歐美醫療院所等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距軟硬體整合平台，讓科技能夠在民眾最需要的時刻應用得上，並持續優化。