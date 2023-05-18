台灣麥當勞釋出300個正職職缺 經理年薪上看150萬元

台灣麥當勞今 (18) 日宣布，為持續優化服務結構，今 (2023) 年廣招 600 名正職服務員，並同步招募 300 名正職管理組，襄理起薪突破 4 萬元 (含輪值津貼)，而經理起薪 57200 元，加上年終及績效、業績奬金，年薪上看 150 萬元。

為吸引中高齡、二度就業和對餐飲正職有興趣的求職者加入，麥當勞祭出「好彈性、好穩定、好保障」策略。

麥當勞指出，據主計總處統計，今年 3 月中高齡者勞參率首次突破 66%，45 歲以上勞動力更超過 506 萬人，因此，吸引中高齡求職者成為企業招募的重要課題。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇進一步說明，目前全台 22000 名員工中，45 歲以上占約 17%、逾 3800 人，其中更有逾 10% 已超過 60 歲，而中高齡員工超過 30% 在職年資在 10 年以上。

麥當勞針對正職服務員，制定「好彈性、好穩定、好保障」的麥式三好制度，規劃 5 個上班時段，讓員工有更多彈性選擇，而起薪 30000 元以上，不僅享有年終奬金，還有全年 123 天休假日的福利，另提供麥當勞特有的 10 年特休，即做滿 10 年即可享有 8 周給薪假期，也提供有全球一致的培訓制度。

麥當勞將於 5 月 21 日、22 日連於全台店點舉辦「職場體驗」招募活動，每天三 3 場，共超過 2000 場次。