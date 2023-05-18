〈台股盤前要聞〉台股放量續漲外資力挺、台積電受邀與日相會談 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (16) 日無懼美股收黑，在台積電拉抬下，指數放量大漲超過 200 點，外資並狂敲 167 億元；日本首相岸田文雄 18 日將邀請台積電等半導體廠高層會談，台積電也證實董事長劉德音受邀。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

台積電續發威 台股放量飆漲 251 點 外資狂敲 167 億元

台股昨 (17) 日無懼美股收黑，在台積電拉抬下，帶動半導體、電子族群群起上攻，金融、傳產也同步走高，加權指數開高大漲超過 200 點，一舉收復 15900 點關卡，終場收在 15925.29 點，上漲 251.39 點或 1.6%，成交量 2586.64 億元。閱讀全文...

岸田文雄傳邀半導體廠會談 台積電證實劉德音受邀

據日媒報導，日本首相岸田文雄 18 日將邀請台積電 (2330-TW) 等半導體廠高層會談，希望大廠能積極赴日投資，對此，台積電昨 (17) 日證實，董事長劉德音受邀 18 日在日本的會談。閱讀全文...

碳權概念股全是本夢比？黃天牧揭碳權交易第一階段規劃、籲投資冷靜

立委林楚茵昨 (17) 日質詢指出，環保署尚未提出碳權交易子法，就已經有碳權概念股半個月狂飆近五成。對此，金管會主委黃天牧揭露碳權交易所成立後，第一階段只是代購國外碳權，呼籲投資人應冷靜了解碳權交易所能做到什麼階段，股市也應回歸基本面檢視。閱讀全文...

東元三大事業群 Q2 成長 毛利率維持上季高檔水準

東元 (1504-TW) 昨 (17) 日舉行法說，看好機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業體第二季都會比上季成長，毛利率則會進入平穩期，第二季毛利率會與上季的 24.35% 相當。閱讀全文...

元太 Q2 營收小幅成長 大尺寸模組產線明年完工

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 昨 (17) 日召開法說會，董事長李政昊表示，第二季營收估小幅季增，且因材料出貨比重回升，毛利率也優於上季，全年營收目標維持年增個位數，另外，大尺寸廣告看板的模組產線預計明年完工，將挹注未來營運。閱讀全文...

中磊菲國新廠出貨 2 成北美產品 二廠明年完工 2025 年總產能翻倍

網通廠中磊 (5388-TW) 昨 (17) 日舉行菲律賓新廠啟用典禮，董事長王煒指出，菲律賓一期新廠預期今年產能開出，將出貨北美 2 成產品，二期廠房預計明年完工，預計 2025 年總產能將翻倍達 4000 萬套。閱讀全文...

聚陽董座：下半年溫和復甦 明年上半年會較有感

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平昨 (17) 日表示，目前客戶下單保守，還是多以短單為主，下半年會較上半年溫和復甦，至於有感的明顯成長，估計要到明年上半年才會看見。閱讀全文...