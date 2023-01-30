醫揚去年營收登高峰 2023年朝雙位數成長迎佳績

醫揚 (6569-TW) 在疫情趨緩下，受惠歐美客戶積極拉貨力道強勁，以及先前備料陸續到齊，公司加快產品生產速度，推升去年營收跳增至 16 億元，創掛牌以來新高，較 2021 年 12 億元顯著成長，年成長 24%。法人預期，獲利同步看增，EPS 有望超過 6 元。

醫揚目前在手訂單能見度良好，惟去年以來業績仍受缺料所苦，直至第三季陸續取得部分關鍵零組件，使得蓄積已久的出貨力道一舉爆發，即便 11 月中下旬有感恩節假期，客戶依然積極持續拉貨，帶動業績攻高。

醫揚看好，由於全球醫療市場需求持續復甦，隨著新產品上市及需求成長，2023 年營收有望朝雙位數成長再添營運新動能。

醫揚具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗。

近年人工智慧 (AI) 科技與醫療應用結合，期望以精準醫療提升醫病品質。身為醫療電腦產業的領頭羊，醫揚科技運用本業核心職能，與 Intel, NVIDIA 等 AI 技術大廠合作研發醫療 AI Rrady 技術平台貢獻社會與世界未來的需求。並透過產品、服務與創新來回饋社會，提升企業品牌形象，經營價值與國際競爭力。