〈能源盤後〉加拿大野火恐影響供給 油價漲逾1% 止步連三黑

原油期貨周一 (15 日) 上漲，止住連三日下跌和周線連四跌的頹勢，主因是加拿大等地未來供給有吃緊的跡象，儘管經濟衰退對能源需求的威脅依然如影隨形。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.07 美元或 1.5%，收每桶 71.11 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.06 美元或 1.4%，報每桶 75.23 美元。

西德州和布蘭特在此之前都已經連跌三天。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.47 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 2.38 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下上漲 4.8%，收每百萬 Btu 2.38 美元。

市場驅動力

瑞穗分析師 Robert Yawger 說，加拿大西部亞伯達省 (Alberta) 野火燎原，威脅大量原油供給，讓人擔心油價可能進一步上漲。上周在當地受影響的產量相當於每日至少 30 萬桶，而回顧 2016 年，野火曾衝擊超過每日 100 萬桶的原油生產。

石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 規劃進一步減產之際，全球原油下半年供給可能更為吃緊。Third Bridge 分析師 Peters McNally 說：「時序逐漸步入夏季，若 OPEC + 若減產，影響可能更大，之前讓市場恢復平衡的努力，已經被季節性疲弱和戰略儲備釋出所抵銷。」

美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm) 上周表示，美國 6 月完成國會要求的出售後，將再次從戰略石油儲備 (SPR) 買進石油。

分析師說，對美國就提高舉債上限、避免史上首次違約達成協議的期待，以及中東重要石油管線可能持續關閉等因素，也帶動周一油價上揚。

美國總統拜登周日表示，白宮和國會領袖的第二輪會談，預定周二舉行。儘管眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 表示，他和拜登之間分歧仍大，拜登卻說他對協商感到相當樂觀。

StoneX 分析師說，伊拉克上周要求重啟伊拉克 - 土耳其油管，但目前每日仍有 45 萬桶原油是關閉的。自從法院 3 月底裁定土耳其未經伊拉克允許，長期讓庫德地區透過該油管出口石油之後，在伊拉克要求下，該重要油管一直是關閉的狀態。

對經濟衰退的擔憂，已讓原油低迷好幾個禮拜。中國本周二將公布工業生產和零售銷售，可能牽動油價走勢。

KCM Trade 分析師 Tim Waterer 說：「最近幾周的中國總經指標都不如預期，如果工業生產和零售銷售也一樣，可能進一步拖累油價。」

天然氣周一勁揚，施耐德電機 (Schneider Electric) 大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，Baker Hughes 上周五公布，美國單周活躍鑽井數比前一周下滑，代表生產活動放慢。