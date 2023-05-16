美國8月將填補300萬桶戰略儲油 油價審慎上漲

美國能源部周一 (15 日) 表示，8 月將購買 300 萬桶原油，以填補戰略石油儲備 (SPR)。消息公布後，美國西德州原油應聲上漲，但漲幅因中國經濟復甦疑慮而受抑制。

ING Groep 大宗商品策略主管 Warren Patterson 說，雖然這波購買規模相對小，卻代表美國對填補戰略儲備是認真的。

美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm) 上周曾向國會議員暗示，能源部可能很快開始購買原油。

國際油價今年下跌 11%，主因是中國復甦乏力、美國經濟可能衰退，都讓能源需求前景有壓，而美國舉債上限談判的不確定性，也持續打壓買盤。此外，中國周一公布的消費者支出和工業活動增幅均不如預期，代表這個世界第二大經濟體復甦動能漸失。

截稿前，西德州原油期貨報每桶 71.33 美元，布蘭特原油期貨報每桶 75.48 美元，漲幅均為 0.3%。

拜登政府去年實施史上最大規模的 SPR 出售，共賣出 1.8 億桶，希望讓飆漲的油價穩定下來，進而引導汽油價格回落，幫助通膨降溫。

但那次出售也引發共和黨人怒火，指控拜登政府的決策讓美國供給緩衝陡降，難以妥善因應潛在的供給危機。據統計，SPR 處在 1983 年以來最低，大約只能滿足美國不到 20 天的當前消費量。

拜登政府曾說，會在價格保持在每桶 67-72 美元之間時，為 SPR 買入原油，此一價格遠低於之前出售的油價，能讓納稅人從中獲益。