〈能源盤後〉中國解封後經濟不夠猛 美回補SPR杯水車薪 原油跌勢再起

原油期貨周二 (16 日) 收低，雖然國際能源署 (IEA) 上調原油需求增長預測，但中國經濟數據被視為「疲軟」，令這全球最大能源消費國需求前景的不確定性上升。

儘管如此，由於 IEA 的月報仍樂觀評估中國需求前景，且美國能源部周一下午候宣布計劃購買高達 300 萬桶原油以回填國家戰略石油儲備 (SPR)，因此油價跌幅不大。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 25 美分或 近 0.4%，收每桶 70.86 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 32 美分或 0.4%，報每桶 74.91 美元。

WTI 原油和 Brent 原油昨日甫暫停連跌 3 日的走勢，今日續寫跌勢。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.48 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.36 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲不到 0.1%，收每百萬 Btu 2.38 美元。該期貨價格周一上漲 4.8%。

市場驅動力

原油早盤支撐力來自 IEA 月報，該報告指出中國的石油需求增長速度快於預期，可能令原油市場收緊並推高油價，因為供應難以跟上。

國際能源署 (IEA) 對 2023 年全球石油需求的增長預期上調 20 萬桶 / 日，達到 220 萬桶 / 日。這令全球石油需求達到 1.02 億桶 / 日，較該機構 4 月的預期上調 10 萬桶 / 日。IEA 估計，中國 3 月圓油需求創下 1600 萬桶 / 日的紀錄，且 2023 年中國將在全球石油需求增長中佔比 60%。

然而，CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 表示，中國經濟數據平淡，不符合市場先前預期，因為市場本以為中國解封後，將為世界經濟動能提供急需的幫助。

根據道瓊報導，中國國家統計局表示，4 月零售銷售年增 18.4%，較 3 月的年增率 10.6% 上升，但低於分析師預期。接受《華爾街日報》調查的經濟學家曾預測，中國 4 月零售銷售年增 20.5%。

中國 4 月工業生產年增 5.6% ，較前月 3.9% 的年增幅擴大，但仍低於經濟學家預期的 11% 增長率。

Ahmad 表示，中國經濟似乎正在面對本身的阻力，或許其國內可自行應對，但對於高度依賴中國需求的全球經濟夥伴來說，這是個壞消息。

石油對需求問題相當敏感，有鑑於目前全球經濟環境已疲弱，中國經濟走疲帶來需求下降的可能性，再次打擊了價格。

與此同時，分析師表示，美政府開始回填 SPR，此舉可望支撐油價。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，此舉可能將油價底部定在 70 美元，因為拜登總統曾以這價格作為買進石油的門檻。

且該買進石油的舉措也是為了安撫沙烏地阿拉伯，因為先前在銀行擠兌恐慌時，美國未能趁油價下滑而回填 SPR，這點顯然令沙國不滿。

然而，「300 萬桶這數量仍太低，若美政府維持這樣的回填速度，還需要耗費數年才能回補完釋出的 SPR。」他說。

ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 也認為美政府買回 300 萬桶太少，「尤其是考量美國能源部 2022 年自 SPR 中釋放了超過 2.2 億桶時的水準。」