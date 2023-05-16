房市吹冷風 合庫銀：上半年「量縮價緩跌」

房市續吹冷風，合庫金 (5880-TW) 子公司合庫銀主管說，在利率高檔盤旋、政策管控影響下，預期上半年房市將呈現「交易量縮，價格緩跌」的情況。

合庫金今 (16) 日舉行第 1 季線上法說，法人關注房市現況及市場展望。合庫銀主管說，在升息循環、地緣政治等不利因素干擾下，資金緊縮政策衝擊全球經濟成長持續下修，連帶讓房市持續處於觀望氛圍。

合庫銀主管說，儘管建材等原物料價格回檔，但市場缺工問題仍未解決，加上薪資成本仍高，研判房價較難出現明顯下修，但平均地權條例上路抑制市場炒作，這會影響交易量能，整體而言，今年上半年房市將呈現價格緩跌、成交量下修。

根據合庫銀統計，截至 4 月底為止，合庫銀房貸放款餘額 6291 億元，較去年底僅小幅增加 0.8%；土建融放款餘額約 1679 億元，則較去年同期增加 2.62%。

合庫金今年受惠於資本市場回穩，財務操作及金融交易之貢獻帶動獲利成長，第 1 季自結稅後純益 50.33 億元，較去年同期成長 12.42%，總資產為 4 兆 6,299 億元，每股純益 0.35 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.89% 及 0.44%。

其他子公司部分，核心子公司合庫銀行，稅後純益 46.54 億元，較去年同期增加 7.65 億元，成長近 2 成；銀行逾放比率 0.20% 及備抵呆帳覆蓋率 557.65%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 12.82% 及 14.57%，符合金管會規定之 112 年底 D-SIBs 內部管理資本標準要求。

另外，合庫創投稅後純益 1.38 億元，較去年同期成長 236.59%，其他子公司如合庫證券及合庫人壽受金融市場波動致獲利較去年同期減少，惟已較上季成長。