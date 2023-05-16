泰福-KY生物相似藥與Sandoz簽加國獨家授權 Q4啟動銷售

泰福 - KY(6541-TW) 今 (16) 日宣布，旗下第一個開發的生物相似藥 TX01 與全球知名藥廠 Sandoz AG 簽署經銷合約，正式授權生物相似藥 TX01、商品名 Nypozi 在加拿大之獨家經銷權，預計今年第四季上市銷售。

根據雙方簽訂的合約，泰福生技將獲得 Sandoz 支付的簽約金，且未來每年的營收主要是來自出貨收入與銷售分潤；至於合作內容，基於保密協議無法透露細節。

董事長閻雲表示，Nypozi 在加國銷售布局的最後一片拼圖，終於完成，產品上市的準備比預期來的繁複、耗時，不過非常高興與 Sandoz 建立合作夥伴關係，相信藉由 Sandoz 在當地累積的生物相似藥銷售經驗及通路網絡，加速 TX01 在加拿大市場的銷售業績。

Sandoz AG 為全球學名藥與生物相似藥的國際大廠，隷屬全球著名藥廠 Novartis 集團，對於生物相似藥與癌症用藥等藥品在歐美具有拓展市場與豐富的銷售經驗。泰福生技與 Sandoz 完成簽約之後，Nypozi 在加國的銷售計畫將全方位開展開來，預計今年第四季正式上市。

泰福生技旗下重組蛋白生物相似藥 TX 01，用於癌症化學治療所引起的嗜中性白血球減少症，除了在加國趕拼銷售規劃之外，TX 01 的美國藥證之路也全速前進，泰福生技 4 月底已正式向美國 FDA 重提 TX 01 藥品上市查驗登記審查申請。