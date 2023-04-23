一銀、合庫搶人才釋出逾700名職缺 起薪3.7萬元起跳

迎接畢業季，公股銀積極展開搶人大戰，合作金庫、第一銀行近期陸續啟動徵才計畫，合計釋出逾 700 名職缺，主要鎖定一般金融、儲備幹部、理財專員，起薪 3.7 萬元起跳。

合庫銀今年度首波徵才共提供 17 項職缺，預計將招募 300 人，包含一般金融、儲備菁英、理財、法務、客服、電機工程、資訊及資安人員等，報名時間到 5 月 10 日為止，筆試規劃在 5 月 28 日台北、台中及高雄考區同時登場，7 月 2 日在台北考區口試，7 月 7 日放榜。

合庫銀表示，本次招募的一般金融人員、儲備菁英不限科系，應屆畢業生也可先行報考；薪資方面，一般金融人員及儲備菁英起薪分別為 3 萬 7800 元及 5 萬 700 元。

合庫銀表示，以 2022 年為例，一般金融人員加計獎金及其他福利後年薪上看 75 萬元，儲備菁英更高達近 100 萬元。

合庫銀表示，為讓新鮮人能順利接軌職場，提供完整的培訓計畫，如模擬櫃台、情境及實機訓練等，讓新人能循序漸進學習；在儲備菁英部分則著重實務養成，並整合授信、外匯及數位金融資源提供培訓課程，後續更有機會外派拓展視野。

一銀本次徵才預計將招募 415 人，職缺類別包含一般人員、法律人員、雙語人員、徵授信經驗行員、理財人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員等，報名期限至 5 月 3 日為止。

一銀表示，本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員、法律人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員敘薪依所訂資格條件約 3 萬 7000 元至 4 萬 2000 元，專案助理理財人員約 4 萬 5000 元，雙語人員約 4 萬 7000 元，徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看 5 萬元以上。

根據一銀規劃，本次徵才預計 5 月下旬辦理筆試，7 上旬辦理面試，最後甄選結果將於 7 月中旬公布，有意報名者可至台灣金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序。

