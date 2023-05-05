合庫AMC人事恐涉及公職利益衝突迴避 財部：已函請法務部釐清

合庫金 (5880-TW) 子公司合庫 AMC 人事爭議持續延燒，財政部今 (5) 日傍晚發布聲明表示，合庫 AMC 人事任用是否適用「公職人員利益衝突迴避法」，已函請法務部釐清。

國民黨立院黨團今天指稱合庫金淪為家族企業，金控母公司長期縱容合庫 AMC 前董座蔡見興安插兒子、親友與親信等人到合庫 AMC、創投等事業單位任職，董事長雷仲達對於檢舉案視若無睹，前往監察院告發財政部長莊翠雲、合庫金董事長雷仲達涉嫌瀆職。

對於在野黨立委指控，財政部強調，絕無包庇縱容情形，後續也將配合監察院調查作業辦理，至合庫 AMC 相關人事任用是否適用「公職人員利益衝突迴避法」，也已在 5 月 4 日函請法務部釐清。

財政部表示，為強化公股事業的人事任用管理及公司治理，已在 3 日召開公股事業重要議題會議，要求各事業就所屬事業關係人進用須確實符合人事制度相關作業規範，以公開公正透明原則，完善聘任機制作業規範避免發生疑義。

財政部表示，合庫 AMC 是合庫金子公司，因此業務經營及人事任用等相關事宜，屬於公司治理範疇，且財政部也從未接獲檢舉，在立委揭露相關情事後就責成合庫金控迅即處理並專案調查。

合庫金今天下午也發布聲明強調，為顧及社會觀感，包括合庫 AMC 等相關人士共 7 名員工皆已離職，AMC 前董事長蔡見興之子，任職於合庫創投也已在日前離職，總計共 8 人已辦理離職。