合庫銀董座女兒擔任銀行襄理？合庫：公開招考錄取、仍是基層行員

立委指控合庫金 (5880-TW) 暨銀行董事長雷仲達的女兒，在雷接掌合庫後即進入合庫銀分行擔任襄理，對此，合庫銀發布澄清強調，雷仲達之女是去 (2022) 年 7 月經考試甄選後分發至分行服務，至今仍是最初階 5 職等職員，而非爆料所稱 10 職等。

國民黨立委王鴻薇日前召開記者會指控，合庫 AMC 前董事長蔡見興利用職務之便，任命自己的兒子、親友在合庫 AMC 及其他相關企業任職，更違法放貸給相關裙帶關係的企業，違反公司治理。

為避免蔡見興事件持續延燒，財政部也要求公股行庫需全盤釐清相關公司在人員任用方面是否合乎公司治理，避免爭議持續延燒。不過王鴻薇今 (30) 日在臉書發文指稱，據爆料，合庫金董事長雷仲達的女兒在雷接掌合庫金後就進入合庫銀分行擔任襄理，質問財政部是否就此進行清查？

對於立委指控，合庫銀表示，雷仲達的女兒是依規報考金融研訓院所舉辦的合作金庫銀行「2022 年度第二次新進人員」甄試，經錄取後，在去年 7 月間分發至分行服務。

雷仲達曾在 2020 年股東會公開表示，鼓勵女兒報考合庫銀；合庫銀表示，雷仲達女兒為台大畢業且精通英、日語，擁有多益 975 分及日文檢定最高級 N1 之程度。

合庫銀指出，雷仲達女兒曾在 2021 年第一次報考合庫銀行時並未經錄取，是經過一年的努力後才在 2022 年錄取合庫銀行員，這也顯示合庫銀行委託金研院辦理之公開招考絕對公平公正。

合庫銀強調，雷仲達女兒考取一般金融人員組後，是以 5 職等 3 級進用，與其他新進同仁擔任一般職員無異，毫無差別待遇，且至今仍為 5 職等 3 級最初階職員，並非所稱進行即擔任分行襄理 (10 職等)。