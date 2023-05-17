〈台股盤前要聞〉台股大漲近200點、台積電重返500元大關 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (16) 日強勢大漲近 200 點，一舉攻克 15600 點關及月、季線；台積電也開高走高，一掃前 4 個交易日頹靡走勢，重返 500 元大關，市值也再衝破 13 兆元。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

台股大漲 198 點攻克月季線 外資止步連四賣回頭狂買 92 億元

首季獲利王台積電 (2330-TW)、績效王大立光 (3008-TW) 昨 (16) 日勁揚，領軍台股強勢大漲，一舉攻克 15600 點關及月季線，盤中最高來到 15723.95 點，終場加權指數大漲 198.85 點、收在 15673.9 點，一紅吃掉所有均線，成交值擴大至 2121.7 億元。閱讀全文...

台積電重返 500 元大關收復月線 市值回升至 13 兆元

美股周一收高，台積電 ADR(TSM-US) 也強彈 2.67％，帶動台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日股價同步開高走高，一掃前 4 個交易日頹靡走勢，最高衝上 506 元，重返 500 元大關，一舉站回五日線、十日線與月線，市值回升至 13.12 兆元。閱讀全文...

併新光金？林維俊首談：台新金完全沒有角色

台新金 (2887-TW) 昨 (16) 日召開線上法說會，法人關切，台新金對與新光金 (2888-TW) 合併的態度，總經理林維俊也首度談及此事，他表示，新光金兩派股東都是公司派，台新金在本案完全沒有角色。閱讀全文...

宏碁陳俊聖：PC 下半年要回到疫情前 滿拚的

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (16) 日表示，現在的需求端仍是疲弱，但下半年仍要觀察，要回到疫情前也是蠻拚的。閱讀全文...

日月光與子公司出售陸竹開發股權 稅前處分利益 5.27 億元

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (16) 日宣布，子公司日月光暨福雷電子為專注本業經營，經董事會決議通過，將合計持有陸竹開發股權 86.05%，出售予關係人宏璟建設 (2527-TW)，合計稅前處分利益 5.27 億元。閱讀全文...

鈺創旗下智能雙目視覺次系統 獲軍方關注可望打入軍工領域

鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群昨 (16) 日表示，旗下子公司 3D 視覺感測系統廠鈺立微，電腦視覺方案已在機器人與 AR 元宇宙等領域落地，擁有防塵 / 防水等級防護的智能雙目視覺次系統，也獲日本農業機器人設計導入，並已獲軍方關注，未來可望打入軍工領域。閱讀全文...

旺矽 Q2 營收再增個位數 接獲軍工新訂單

半導體測試介面及設備廠旺矽 (6223-TW) 昨 (16) 日召開法說會，公司表示，隨著驅動 IC 市況回升，CPC(懸臂式探針卡) 訂單也延續至本季，第二季營收可望季增個位數，且目前也接獲軍工 MEMS 探針卡訂單，帶動整體探針卡業績較去年小幅成長。閱讀全文...

美時 Q2 毛利率有望維持上季 肺癌藥里程碑金將同步入帳

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 昨 (16) 日召開法說，副總經理沈燁表示，在血癌用藥 Lenalidomide 與品牌藥等高毛利產品挹注下，第二季毛利率有望維持第一季水準，另外肺癌學名藥 Nintedanib 已獲得美國 FDA 暫定審查核可，目前已與國際藥廠簽約，第二季會認列授權里程碑金。閱讀全文...



