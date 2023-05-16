電信三雄提升偏鄉網路不遺餘力 擴增5G網路建設

電信三雄提升偏鄉網路不遺餘力，不只積極增設 5G 網路建設，降低城鄉數位服務落差，同時在偏鄉積極導入不同應用，包含導入 5G MR 沉浸式教學、加山計畫、遠距診療平台等。

中華電 (2412-TW) 董事長郭水義表示，過去一年加速建設 5G 基地台，運用全台 4G/5G 最大頻寬資源，全面提升行動網路速度與服務品質，截至去年底 5G 已涵蓋全國 22 縣市，並率先實現全國 368 鄉鎮區皆有 5G 涵蓋目標。

此外，後續將配合政府政策，從都會到偏鄉再至山林地區，持續擴大全台 5G 通信涵蓋，並協助政府加速偏鄉地區數位服務建設、降低城鄉數位服務落差及健全數位發展之政策目標，積極改善偏鄉及山林地區行動通訊信涵蓋。

台灣大 (3045-TW) 指出，5G 開台即投入偏鄉 5G 建設，自 4G 時代即動員上萬名人力走入村落、離島及山林佈建網路基礎建設，並於各類步道設置可通訊告示牌逾千面，偏鄉人口涵蓋率超過 97.8%，包含嘉明湖、司馬庫斯等知名景點也通訊順暢。

另外在軟體方面，運用核心職能，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展數個偏鄉數位共融專案，包含連袂數位部共同於南投縣竹山鎮鯉魚國小參與「Coding Fun 偏鄉玩程式」營隊成果競賽，活動中導入 5G MR 沉浸式教學，啟發孩童學習動機，讓科技種子在偏鄉發芽。

遠傳 (4904-TW) 自 2015 年起啟動「加山計劃」，至今八年有成，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局等單位合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區。

此外，自主開發遠距診療平台，可整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，並運用 5G 高頻寬、低延遲特性，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診，至今已遍及 12 縣市、35 鄉鎮，服務超過 3 萬人次。