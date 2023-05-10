〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利雙冠王 前4月每股賺1.67元

電信三雄 4 月自結全數出爐，中華電 (2412-TW) 持續坐穩電信獲利雙冠王，4 月每股純益 0.43 元、前 4 月每股賺 1.67 元。

中華電 4 月營收 170.8 億元，月減 7.7%、年減 3%；EBITDA 75.3 億元，月增 1.7%、年增 2.9%；稅後純益 33.3 億元，月增 3.4%、年增 6.8%，每股純益 0.43 元。

前 4 月營收 712.9 億元，年增 3.5%；EBITDA 295.8 億元，年增 3.2%；稅後純益 129.8 億元，年增 6.5%，每股純益 1.67 元。

中華電表示，4 月電信核心業務延續優異表現，5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增 7.1%，連續 25 個月成長；行動月租型 ARPU 則年增 4.6%，亦已連續 25 個月上揚。

資通訊業務則因去年同期有一次性大型專案入帳墊高基期，年成長率下降，惟 5G 企業專網持續保持雙位數成長，展現成長力道。

另外，營業成本及費用為 128.5 億元，減少 5.6% 或 7.6 億，主要因專案成本因資通訊相關營收減少而降低，商品成本亦因銷貨收入減少而較去年同期降低。

4 月底行動通信總客戶數達 1,276.4 萬戶，其中，090 月租型客戶數與去年同期相比，已連續 29 個月成長；光世代寬頻用戶數為 375.7 萬戶，其中，高速用戶因「速在有禮」與「速在必行」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 107.2 萬戶；MOD 客戶數則達 205.9 萬戶。