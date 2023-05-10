〈2023資安大會〉中華電再孵小金雞 資安國際今年續賺逾半股本 最快明年IPO

中華電 (2412-TW) 將再孵小金雞，董事長郭水義今 (10) 日表示，優先規劃子公司中華資安國際進行 IPO，最快明年 IPO 上市櫃；中華資安國際營收、獲利年複合成長率超過 20%，今年持續再賺逾半個股本，目前更打造自有品牌進軍國際。

中華資安國際董事長陳明仕說，公司已經營運 10 多年，原本就是集團重要的資安領域範圍，具備強健的研發能力、經驗以及好的基礎服務，也算是國內第一名的業者。

中華資安國際營收規模，從成立初期的 3 億元，去年已倍增至 14 億元，年複合成長率超過 20%，去年每股純益 6.2 元，今年營收、獲利有望優於去年，續創新高；員工人數也從 40 人，目前已來到 350 人。

陳明仕提到，過去公司定位在資訊安全公司，主要是協助企業架設入侵防護、防毒等系統，同時讓高科技產業更具有競爭力，去年開始積極打造自有品牌，讓產品輸出國際，合作模式傾向尋找落地夥伴，而不是直接尋找案件。

郭水義強調，資安網路串聯科技平台，資安是整個產業的最低層，也是最基礎，有效的進行垂直整合，可以提供所有政府企業完整服務，此外，為了重視資安發展，也要把資安產業化，涵蓋資安、網路、邊緣預算與終端。