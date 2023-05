網家Q1轉虧給這個解釋 拚下半年優於上半年

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 今 (15) 日公告第一季財報,稅後虧損 1.21 億元,每股虧損 0.96 元,再度轉虧,網家不諱言,在重要轉型過程中,營運面臨較艱難的逆勢挑戰,第一季合併營收 101.56 億元,年減 13.3%,單季營業損失 1.18 億元,隨著第三季起消費性電子產品買氣有望回穩,拚下半年優於上半年。

網家去年第四季在傳統電商旺季的帶動下,單季轉盈,終結連 4 季虧損,但第一季再次轉虧,網家說明,解封後疫情電商紅利退去,且在通膨、疫後消費需求放緩等多重壓力下,包括 NB、PC、智慧型手機、電視 / 顯示器等消費性 3C 產品皆面臨最冷寒冬期和去化庫存的挑戰,旗下以 3C 銷售為主的 B2C 電商事業首當其衝,導致整體營收動能相對壓抑。

不過,網家強調,PChome 24h 購物仍積極聯手各大 3C 品牌加大促銷力道,有效帶動包括硬碟、數位相機、鏡頭、遊戲主機、穿戴式裝置等 3C 品類持續領先。

另一方面,網家表示,由於旗下林口 A7 智慧物流園區已於 1 月起分層分區啟用,並自 2 月起開始認列租金和倉儲設備等相關支出,短中期面臨較大費用壓力。

網家強調,隨著既有倉庫進行合併收整,未來將借重林口 A7 智慧物流園區的量能,拓展第三方倉儲業務,長期對出貨速度的提升、倉儲物流和延伸成本的持穩,將逐漸展現。

展望後市,網家說明,過去幾季加速整合集團資源、調整營運體質,其中,旗下專營日本跨境代標代購電商 Bibian 比比昂成長動能穩健,將持續積極搶跨境網購商機,而金融科技事業第一季營收 3.88 億元,年成長率逾 20%,成長空間可期。

網家金融科技事業目前主要包括廿一世紀數位科技、拍付國際、喬睿科技,同時擁有 To C 端 (面向消費者) 和 To B 端 (面向商家企業) 的 FinTech 服務產品,今年將再新推創新型服務。

就本業來看,網家認為,第三季起隨著各大品牌新機新品上市,有助拉抬 3C 家電等消費性電子產品買氣,料將漸入佳境,電商仍是長期成長態勢,力求重回營收與獲利成長軌道、下半年表現優於上半年。