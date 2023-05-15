鴻海轉投資車用軟體新創AutoCore 獲博世集團戰略投資

鴻海 (2317-TW) 轉投資汽車基礎軟體服務商奧特酷智慧科技 (AutoCore.ai) 宣布完，成由博世 (BOSCH) 集團旗下博世創投和博原資本發起的戰略投資，老股東高瓴創投 (GL Ventures) 持續跟投。

此輪參與投資的博世創投與博原資本，均為全球整車電子電氣架構 (EEA) 龍頭企業博世集團旗下基金。AutoCore.ai 將與博世集團共同探索新技術與新產品，合力在更大範圍以更快速度回應全球汽車產業高速變化的需求。

鴻海則說明，作為 AutoCore 第一大外部投資人以及合作夥伴，鴻海與 AutoCore 已經在全球各地有多項量產專案進行。雙方合作範圍，包括整車 EEA，系統軟體平臺到多晶片解決方案，在優化整車 TTC 過程，加速產品 TTM 週期及大幅度降低重複性技術研發投入方面已取得顯著成效。

AutoCore 自 2018 年成立至今，已迅速發展成為一家面向全球的汽車軟體平臺型企業，基於自主開發的 Autocore.OS 軟體平臺，為合作客戶提供基於整車 SOA 架構的中間件產品、基礎軟體產品以及演算法軟體與應用軟體授權服務。

AutoCore 也是全球首家通過 ISO26262 最高功能安全等級 ASIL-D 產品認證的企業，產品應用於全球範圍內多家頭部 OEM 和 Tier1 量產專案。為客戶建立了完整統一的車載數據鏈路平臺，實現了系統級功能安全，打造整車數據即時、確定、安全兼顧的通信、傳輸、 調度以及規劃。