京東再度換帥！許冉來了 中國電商產業唯一女性CEO

中國電商巨頭京東 (JD-US) (09618-HK) 再度出現重大人事異動，財務長許冉升任執行長，成為中國電商產業唯一女性執行長，且最新財報顯示，京東目前處於調整陣痛期。

京東周四（11 日）宣布，原執行長徐雷因個人原因提出退休申請，獲董事會批准。許冉 6 月起升任執行長，負責集團各業務日常運作與協同發展，向京東集團董事會與主席劉強東匯報。

許冉在財務、投融資、公司治理等領域具豐富專業經驗、極高行業影響力及優秀國際視野。她自 2018 年 7 月加入京東集團以來，在京東零售集團財務負責人、京東集團財務長等職位歷練，並取得出色業績。

許冉在擔任京東集團財務長期間，帶領團隊完成達達、德邦、中國物流地產等上市公司併購；在融資交易方面，她主導京東集團香港二次上市，京東健康、京東物流及京東倉儲設施公募 REITs 分拆上市，京東工業、京東產發一級市場融資等交易。

許冉在加入京東集團之前，是普華永道中天會計師事務所審校合夥人，先後在普華永道北京與舊金山辦事處工作近 20 年。許冉畢業於北京大學，並獲得理學與經濟學雙學士學位。

對於徐雷榮退，劉強東表示，徐雷在擔任執行長期間，其決策和領導能力對公司發展至關重要，衷心祝願徐雷榮退後一切順利，並期待他繼續貢獻力量。徐雷退休後，將擔任顧問委員會首任理事長。他在去年 4 月 7 日從劉強東手中接任執行長。

分析師認為，在京東面臨拼多多 (PDD-US) 、字節跳動等對手競爭之際，上述高層人事異動，顯示京東將重心轉向獲利能力。京東紐約股價周四收盤應聲大漲 7.21%。

與此同時，自去年 11 月起，京東進入調整階段，從零售戰略到人事架構，都有所調整。最新財報顯示，京東目前處於調整陣痛期。

京東在周四發布第 1 季財報，營收為人民幣（下同）2,430 億元，較一年前增加 1.4%，為近年來最低，去年同期成長率為 18%。上季商品營收為 1,955.6 億元，下滑 4.3%，其中日用百貨商品營收降 8.7%，電子產品及家用電器商品營收降 1.2%。