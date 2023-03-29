欣新網打造品牌電商服務加速器 拚營收再創高 將送件申請上櫃

電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 去年營收年增超過 50%，營收和獲利同創新高，總經理黃懷恩今 (29) 日指出，今年仍力拚營收達雙位數成長，並預計今年就會送件申請上櫃。

欣新網去年營收 41.32 億元，年增 57.15%，稅後純益 1.39 億元，年增 88.24%，每股純益 (EPS) 6.37 元，營收和獲利皆創歷史新高紀錄。

欣新網說明，去年營收獲利主要成長關鍵為「PowerAI 智能廣告投放系統」客戶數量大增 3-4 倍。

黃懷恩進一步指出，台灣線上零售市場規模持續擴大，線上通路甚至成為品牌建立第一站，但品牌主不熟悉線上通路 know-how，單打獨鬥不具有經濟規模，沒有成本優勢，因此，欣新網將持續深耕電商商品銷售、數位行銷服務的版圖，成為品牌電商服務的加速器。

據 OOSGA 研究指出，至 2026 年台灣電商市場規模將達 6524 億元，增幅 11.7%，不過，線上的千萬種商品中，產品要如何被看見，甚至售出、熱賣，從產品定價、廣告行銷到倉儲出貨，每個細節都是關鍵。

黃懷恩強調，欣新網優勢是以 AI 與大數據分析，提供客戶從產品上架電商平台、商品智慧定價、廣告智能投放、系統開發、倉儲管理配送等一站式解決方案，不僅協助品牌客戶快速制定營運策略，也具市場唯一整合電商三大通路廣告成效代理商優勢。

欣新網前 2 月合併營收 6.26 億元，年增 40.52%，改寫同期新高，欣新網說明，主要是因去年 3 月併購一家媒體公司，比較基期不同，預計 3 月後趨於正常，今年力求全年營收雙位數成長

欣新網至今已服務超過 100 個國內外客戶、逾 2 萬種產品，包括花王、嬌生、獅王、New Balance 和 PANDORA 等知名品牌。

而欣新網最近搶搭 SaaS 商機，推出「PowerOrder 雲端訂單管理系統」，將原本自行營運的訂單出貨系統，以訂閱制方式提供想自行管理訂單出貨客戶使用，該系統資料庫可串接客戶 ERP 系統整合現行作業，並在倉儲物流部份，支援專業電商倉庫租借、與新竹物流合作的 24hr 專業快速配送等服務。