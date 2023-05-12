【選股策略】如何跟著法人戰勝台股？利用「法人籌碼跟著走」掌握投信最新動態

【選股策略】如何跟著法人戰勝台股？利用「法人籌碼跟著走」掌握投信最新動態(圖:shutterstock)
【選股策略】如何跟著法人戰勝台股？利用「法人籌碼跟著走」掌握投信最新動態(圖:shutterstock)

一、基金是什麼？為什麼要觀察基金經理人的動作？

基金是目前投資人參與股市投資的重要金融商品，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

【被動管理基金】中，ETF 近來廣受投資人喜愛，主要依據追蹤選定指數，被動調整投資組合，並於特定期間調整 (EX：每季 / 每半年)，績效與大盤指數有極高的連動性，所以績效上難以大幅超越追蹤的指標。

【主動管理基金】則投資於股市、產業、特定主題 (EX：電動車、綠能、高科技等)，基金績效取決於基金經理人選股哲學、操作邏輯與風險管理能力，這類選股能力專注於產業趨勢與營運展望等模式，市場稱為 ALPHA 選股，被譽為 “全球最佳基金經理”Peter Lynch 就是該領域的佼佼者。

台灣投信發行基金目前約有 136 檔投資於台灣股票市場 (資料來源：投信投顧公會 2023/05/05)，基金經理人都是台灣股市的投資翹楚，無論行情多空皆需面對績效壓力，我們可以藉這些專家視角、觀察他們的行為，成為趨勢發現與探尋潛力股的投資策略。

二、【法人籌碼跟著走】之 3 大關鍵數據解讀

【法人籌碼跟著走】專欄，就是期望投資人能從每日法人進出變動提前掌握個股投資契機！

每日以單頁圖文呈現，並特別彙整個股與投信持股最關鍵之 3 大數據，希望投資人能在最快的時間掌握個股資訊！

關鍵 1 掌握投信最新持股數據

關鍵 2 觀察股價與投信持股比率之歷史相關性

關鍵 3 透過營收檢視營運成長率

三、如何訂閱每日最新訊息

  • 由豐雲學堂選單「法人籌碼跟著走」進入專欄
  • 若您還沒完成訂閱，請至豐雲學堂選單「加值內容」中點選訂閱「法人籌碼跟著走」
  • 歡慶全新專欄上線，目前訂閱無須付費！

馬上開始關注！

 

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.95%

$11,795

原投組報酬率

+9.51%

$10,951

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    資通

    2471

  • 20%

    樂事綠能

    1529

  • 10%

    來頡

    6799

  • 10%

    匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞