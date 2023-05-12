【選股策略】如何跟著法人戰勝台股？利用「法人籌碼跟著走」掌握投信最新動態

一、基金是什麼？為什麼要觀察基金經理人的動作？

基金是目前投資人參與股市投資的重要金融商品，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

【被動管理基金】中，ETF 近來廣受投資人喜愛，主要依據追蹤選定指數，被動調整投資組合，並於特定期間調整 (EX：每季 / 每半年)，績效與大盤指數有極高的連動性，所以績效上難以大幅超越追蹤的指標。

【主動管理基金】則投資於股市、產業、特定主題 (EX：電動車、綠能、高科技等)，基金績效取決於基金經理人選股哲學、操作邏輯與風險管理能力，這類選股能力專注於產業趨勢與營運展望等模式，市場稱為 ALPHA 選股，被譽為 “全球最佳基金經理”Peter Lynch 就是該領域的佼佼者。

台灣投信發行基金目前約有 136 檔投資於台灣股票市場 (資料來源：投信投顧公會 2023/05/05)，基金經理人都是台灣股市的投資翹楚，無論行情多空皆需面對績效壓力，我們可以藉這些專家視角、觀察他們的行為，成為趨勢發現與探尋潛力股的投資策略。

二、【法人籌碼跟著走】之 3 大關鍵數據解讀

【法人籌碼跟著走】專欄，就是期望投資人能從每日法人進出變動提前掌握個股投資契機！

每日以單頁圖文呈現，並特別彙整個股與投信持股最關鍵之 3 大數據，希望投資人能在最快的時間掌握個股資訊！

關鍵 1 掌握投信最新持股數據

關鍵 2 觀察股價與投信持股比率之歷史相關性

關鍵 3 透過營收檢視營運成長率

三、如何訂閱每日最新訊息

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