全球豪宅價格Q1下跌 為2008年金融危機以來首次

萊坊 (Knight Frank) 周三 (10 日) 發布的一份報告顯示，自 2008 年全球金融危機以來，全球豪宅價格首次出現下跌。

房地產諮詢公司萊坊的數據顯示，隨著全球央行升息導致抵押貸款利率飆升，全球城市豪宅價格指數，今年第一季年減 0.4%，其追蹤的 46 個市場中有 16 個的房價下跌。

儘管整體下跌幅度不大，但這是全球豪宅價格自 2009 年以來首次下跌，與 2021 年第四季 10.1% 的增長峰值，形成了鮮明對比，而去年第四季為上漲 3%。

萊坊全球研究主管 Liam Bailey 在報告中說，增長放緩的主要原因，是近期全球貨幣政策收緊後，利率大幅上升。

他補充稱，「在追蹤的 46 個市場中，有 16 個的年度價格正在下跌。 雖然三分之二的市場仍出現正增長，但最疲軟市場的價格大幅下跌，拉低了整體指數。」

報告稱，杜拜的豪宅價格年增 44%，在價格增長上名列前茅，但它是一個「明顯的異常值」，並且「反映出市場正在經歷重大的結構性變化」。邁阿密以每年 11% 的價格上漲位居第二，是報告中唯一一個達到兩位數增長的城市。

萊坊表示，增長年率最高的 3-5 名，分別是蘇黎世、柏林和新加坡。

在指數的另一端，以紐西蘭一線城市的跌幅居首，惠靈頓、奧克蘭和基督城的豪宅價格，跌幅達到了兩位數。舊金山、紐約、洛杉磯、香港和溫哥華等主要城市的豪宅價格，也出現了下跌。

報告稱，其他表現不佳的城市包括斯德哥爾摩和溫哥華，「反映出其更廣泛的國家市場疲軟現象」。