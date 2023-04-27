歐洲商業房地產投資今年Q1降至11年新低

歐洲商業房地產投資今年Q1降至11年新低(圖:shutterstock)
歐洲商業房地產投資今年Q1降至11年新低(圖:shutterstock)

MSCI Real Assets 周四 (27 日) 表示，歐洲商業房地產投資在 2023 年第一季降至 11 年來的最低水準，原因是投資者對利率上升和經濟前景感到恐慌，擱置了收購計畫。

數據顯示，辦公大樓第一季的出售數量跌至歷史低位，交易金額僅 108 億歐元 (119.4 億美元)，則來到近 13 年的低點。

英國繼續保持歐洲最大商業地產市場的頭把交椅，但巴黎超越倫敦，成為歐洲最活躍的投資目的地，今年第一季歐洲最大的三筆房地產交易，都發生在法國巴黎。

近期人們一直擔心歐洲商業房地產市場的健康狀況，懷疑這可能是繼上個月銀行業危機之後，下一個崩潰的行業。

較高的利率增加了借貸成本，並壓低了房地產行業的估值。歐洲央行此前警告說，房地產行業存在 「明顯的脆弱跡象」，稱市場流動性下降和價格調整，是造成不確定性的原因，並呼籲對商業地產基金採取新的限制措施，以降低房地產行業的風險。

根據 Morningstar Direct 數據，早在 2 月份，直接投資於房地產的歐洲基金就已錄得 1.72 億英鎊 (2.154 億美元) 的流出，這與 1 月份近 3 億英鎊的流入形成鮮明對比。

花旗分析師預計，隨著利率上升的影響逐漸顯現，歐洲房地產股在 2023 年至 2024 年間將下跌 20%-40%。 該銀行表示，在最壞的情況下，到明年，風險較高的商業房地產行業可能會暴跌 50%。

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