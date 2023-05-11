〈紐約匯市〉美上月通膨降溫 DXY回吐前一日升幅

美國公布上月通膨降幅略高於預期，增加了聯準會 (Fed) 暫停升息的可能性，但未能給予政策前景更清晰的線索，美元指數周三 (10 日) 下滑，回吐前一日升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，至 101.44。

美國勞工部周三公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.9%，為兩年來首度低於 5%，排除能源和食物價格的核心 CPI 也較前值下滑，給了 Fed 在下月暫停升息的空間。不過，由於通膨仍遠高於央行設立的 2% 目標，利率可能必須在一段時間內維持在高檔，以抑制通膨。

美元在 CPI 數據公布後走低，後續收復部分貶勢。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 說：「4 月核心 CPI 小幅下滑的消息傳出後，美元確實稍微走軟，但 5.5% 的核心通膨率仍遠高於目標水準，幾乎沒有改變市場對 Fed 無法在今年降息的觀點。」

美元回落之際，歐元上漲 0.25% 至 1.0982 美元，英鎊持平在 1.2620 美元，連續兩天走勢平緩。

日元守住漲幅，升逾 0.6% 至 134.31 日元兌 1 美元。

聯邦資金期貨交易員現在認為，Fed 在 9 月降息之前都將維持利率不變。目前 Fed 的利率目標區間為 5%-5.25%。

不過，ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 稱現在討論降息還太早。「我認為市場已經準備好擺脫通膨這個主題，但 Fed 需要看到失業率上升，才會考慮降息。」

Klarity FX 主管 Amo Sahota 也說：「數據確實顯示 Fed 有餘裕暫停升息，但沒表明可大幅降息。6 月政策會議前還有一次通膨數據，這會是更好的焦點。」

美國定於周四 (11 日) 公布上周初領失業金人數和生產者物價指數(PPI)，數據有望強化近期就業市場疲軟和薪資通膨壓力降溫的跡象。

Sahota 還說，不斷升級的美國債務上限危機帶來了「真正的危險」，但市場沒有予以積極消化。

加密貨幣方面，比特幣扭轉稍早跌勢，小漲 0.6% 至 27,805.9 美元，以太幣漲 0.3% 至 1,854 美元。

截至台灣時間周四 (11 日) 約 6:00 價格: