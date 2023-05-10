在Fed暗示停止升息後 美國上周房貸需求飆升

在 Fed 主席上周暗示可能結束歷史性的連續升息之後，房貸利率略有下降。降幅雖不大，但足以提振當前希望通過房貸再融資以降低利率的屋主需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的每周調查，符合資格的 30 年期固定利率房貸的平均合約利率從前周的 6.50% 下降至上周的 6.48%；自備 20% 頭款的點數從 0.63 下降至 0.61 支付。一年前同周的利率為 5.53%。所有類型的房貸利率在一周內都有所下降。

因此，與前周相比，經季節性因素調整後，上周房貸再融資申請增加了 10%。然而，再融資需求仍同比下降 44%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 寫道：「房貸申請對上周利率下降做出了積極反應，因為 Fed 暗示聯邦基金利率可能會暫停在當前水平，因為預期通膨放緩和金融環境收緊將減緩經濟和就業成長。」

本周購房貸申請增加 5%，但較去年同期下降 32%。利率並沒有真正下降到足以抵消高房價的程度。房價自去年夏天以來一直在降溫，但由於需求旺盛和供應極少，今年春天已經重新升溫。

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，本周之初房貸利率急劇上升；原因是投資人認為區域銀行業危機可能正在緩解。然而，在周三 (10 日) 將發布消費者物價指數 (CPI) 前，市場轉趨觀望。任何與預期的重大背離，無論朝哪個方向，都可能決定性地影響債券殖利率，進而影響房貸利率。