〈台幣〉股匯雙殺新台幣連3貶 小貶2.7分收30.729元

美國 4 月 CPI 數據即將出爐，支撐美元指數高檔不墜，新台幣隨主要亞幣貶值，新台幣兌美元今 (10) 日終場貶值 2.7 分收在 30.729 元，連續 3 個交易日收黑，台北及元太外匯交易市場合計成交量 13.615 億美元。

新台幣兌美元今天小幅升值 0.2 分以 30.70 元開出後，早盤一度升破 30.70 元，匯價高點為 30.690 元，但隨台股跌勢擴大，新台幣也跟進翻貶，盤中貶值 3.3 分低點來到 30.735 元，終場以 30.729 作收。

匯銀主管表示，外資近來持續匯出成為新台幣轉貶的主因，加上美國即將出爐的 CPI 數據導致市場觀望心態濃烈，目前台灣總經數據也不盡理想，在外資抽腿、基本面欠佳的情況下，新台幣短期貶值趨勢不變。

匯銀主管表示，今天出爐的 CPI 通膨數據將影響美國聯準會 6 月利率政策動向，預料在這波觀望氛圍下，新台幣將來回震盪，匯價將在 30.7 區間來回波動，亦不排除朝 30.8 元邁進。

根據中央銀行統計，美元指數 101.714、升值 0.17%，主要亞幣中包括韓元、日元、人民幣、離岸人民幣同步翻貶；其中韓元兌美元 1323.8 元、日元兌美元 135.23 元、離岸人民幣、人民幣兌美元匯價 6.92 元。