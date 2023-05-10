〈財報〉理想汽車Q1轉虧為盈、營收成長近倍 看好Q2交車量

中國造車新勢力之一的理想汽車周三（10 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，營收成長近一倍、獲利表現亮眼成功轉虧為盈且電動車交付量激增，另外還預估第二季交車量將加速成長，利多消息推升美股 ADR 盤前勁揚逾 6%。

截稿前，理想汽車 (LI-US)ADR 周三美股盤前股價上漲 6.42%，每股暫報 26.33 美元。

財報顯示，理想汽車第一季（截至 3/31）營收成長 96.5% 至人民幣 187.9 億元（以下單位皆同），季增 6.4%，略低於 FacSet 調查分析師預估的 189.03 億元，主因是得益於交付輛提升以及 L 系車款均價調漲；經調整後每股獲利報 1.45 元，高於預期的 0.69 元。

值得注意的是，理想汽車第一季淨利報 9.338 億元，而去年同期為虧損 1,090 萬元，成功轉虧為盈，也較去年第四季的淨利 2.653 億元成長 252%。

圖：理想汽車財報

另外該公司第一季電動車銷售收入報 183.3 億元，年增 96.9%，當季總交付量成長 65.8% 至 52,584 輛，創歷史新高，達成此前設下的 5.2 萬至 5.5 萬輛的交付目標。

不過，理想汽車第一季單輛車毛利率季減 0.2%，年減 2.6% 至 19.8%。儘管在第一季的電動車價格戰中，理想汽車並未如蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 等新勢力直接價降，但透過 L8、7 兩款 Air 車款推出，變相降低入手門檻。整體產品組合平均單價下滑，由此推類毛利率略為降低。

展望第二季，理想汽車預估電動車交付量將提升至 7.6 萬至 8.1 萬輛，較去年同期成長 164.9% 至 184.4%；總營收將成長到 242.2 億至 258.6 億元區間，比去年同期成長 177.4% 至 196.1%。

另外，理想汽車 4 月已實現高達 2.5 萬輛的單月交車量，這相當於 5 到 6 月的交付量要在這一基礎上繼續突破新高，甚至達到單月交付 3 萬輛。