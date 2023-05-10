美國升息循環接近尾聲了嗎? 今日公布的通貨膨脹數據具備指引性 !

一、 美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

道瓊指數下跌 69 點 (-0.21%) 至 33,568。

那斯達克 100 指數下跌 45.25 點 (-0.34%) 至 13,219.50。

標普 500 指數下跌 9.25 點 (-0.22%) 至 4124.75。

【今日總經數據】美國 4 月 CPI、美國原油庫存

■ 延伸閱讀推薦：

今年 5 月所得稅，來看財政部圖文教你「特別扣除額」如何幫你節稅！

二、美股盤前關注重點

1. 波音拿下 400 億美元大單：

波音公司 (Boeing Co., BA) 將向瑞安航空 (Ryanair) 出售價值高達 400 億美元的 737 MAX 飛機，瑞安航空將把新購買的飛機用於在未來十年間大幅擴張其在歐洲大陸的市場份額。按乘客運載量計算，總部設在愛爾蘭的瑞安航空是歐洲最大的航空公司。

■ 延伸閱讀推薦：00878 配息來嚕！「這天買進」補血報稅

2. 疫苗製造商 Novavax 宣布裁員 25%：

隨著新冠肺炎疫情消退、疫苗需求下滑，新冠疫苗製造商諾瓦瓦克斯（Novavax）9 日美股盤前宣布裁員全球 25% 人力，並將強化既有的設施與基礎建設，以減少公司支出。這家公司截至去年底僱用近 2,000 名員工。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀：

1. 股人阿勳的食品股價值投資心得：食品股 VS 金融股該怎麼選？

2. 每日整理投信買超天數、持股增幅►籌碼跟著走

3. 金融股配息終於出爐！殖利率 TOP3 有誰上