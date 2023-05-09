生技廠加速新藥開發 全福、竟天擬辦現增

新藥廠為持續開發新藥、加速進程，擬辦理現金增資，全福生技 (6885-TW) 擬發行上限 2.25 萬張，預計募集 12-18 億元；竟天 (6917-TW) 則規劃發行上限 1 萬張，每股暫定 32-38 元。

全福擬發行 2 萬張至 2.25 萬張，每股暫定 60-80 元溢價發行，預計募集 12-18 億元；資金除了因應旗下乾眼症新藥 BRM421 三期臨床試驗外，將支應神經營養性角膜炎新藥 BRM424 二期臨床試驗，同時會推動退化性關節炎新藥 BRM521 的開發。

董事長林羣表示，公司各項產品的研發進度皆按規劃進行，此次募集的資金將可加速產品開發進度，其中 BRM421 美國三期臨床試驗，預計於 2023 年年底完成收案，有望成為治療乾眼症的一線用藥。BRM424 將於第二季正式啟動美國二期臨床試驗。

竟天董事會則決議辦理現增發行普通股上限 1 萬張，每股暫定價格 32-38 元。董事長王藹君表示，鎖定開發疼痛控制且經由皮膚局部給藥的 505(b)2 新劑型藥物以及利基型學名藥，目前有二項新劑型新藥進入臨床試驗階段，同時更完成二項利基學名學的開發，並在台灣取證上市銷售。

其中，緩解帶狀疱疹後神經痛新藥 APC101 已完成澳洲二期臨床試驗，今年計畫啟動二 / 三期臨床試驗；授權給香港藥廠的皮麻樂乳膏，去年順利取得香港藥證後，目前進入中國藥證審查階段。