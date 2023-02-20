〈全福生技展望〉新經營團隊就位 研發、授權同步邁大步

全福生技 (6885-TW) 新經營團隊就位，延攬前日本武田藥品 (Takeda) 全球藥物代謝及藥動部門副總裁徐文祺擔任總經理、在國際藥業逾 40 年的李文機 (Frank W. Lee) 接任策略長，全福創立初期的營運長郭美慧也回鍋，全福看好，未來研發、策略、授權都將同步往前邁進。

徐文祺接任全福新總座後，原總經理簡海珊，除了出任副董事長外，兼任國際策略長一職，將專注拓展公司海外市場。簡海珊表示，目前公司旗下產品要朝向國際化、授權階段，隨著新團隊到位，逐步朝國際級藥廠佈局。

徐文祺曾任日本武田藥品全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁外，在加入武田藥品前，任職必治妥施貴寶 (BMS) 藥廠 20 多年，參與開發過的代表藥物超過 5 項，並負責超過百項新藥產品的新藥臨床試驗 (IND) 申請。

策略長李文機 (Frank W. Lee) 為全福創辦人之一，再度回全福接掌職務，他說，台灣科研環境很好，不需要羨慕歐美市場，台灣目前只缺兩個項目，其一是缺乏有經驗的人才，儘管有藥品研發基礎，但要用在病人的過程其實相當複雜。

另一項是資本市場、敢不敢投錢研發，由於新藥開發動輒十年，且變動因素很多，不過許多投資人是希望三年就可以見到收成。

新任營運長郭美慧回鍋，將協同經營團隊執行並落實公司發展策略與營運目標，她先後任職生華生物科技、生物技術開發中心、台灣東洋藥品等，具產品研發、專案管理、法務智財權管理、及投資評估等多方位管理專業。

董事長林羣表示，不僅高階主管是黃金陣容，生技業新生代的後起之秀，也在全福的延攬及培育之下，集結成為執行的主力，包含專案管理部門副總張惠玲，有長達 15 年專案管理經驗，曾任台灣東洋藥品及台灣微脂體專案經理；營運管理副總林舒悅，曾任 Regeneron 法規高階主管有超過 20 年法規經驗；商業發展副總陳怡君，同時有研發及商發背景，曾在美國 Genentech 任職，業界經驗超過 10 年，以及財務會計部門副總顏佳霓，為前美時製藥、太景生技財會主管，在業界超過 25 年財稅經驗。