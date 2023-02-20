〈全福生技展望〉神經營養性角膜炎新藥 今年將展開二期臨床

全福新經營團隊。左至右為財會副總顏佳霓、專案管理副總張惠玲、營運長郭美慧、總經理徐文祺、策略長李文機、副董事長簡海珊、商業發展副總陳怡君。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
全福新經營團隊。左至右為財會副總顏佳霓、專案管理副總張惠玲、營運長郭美慧、總經理徐文祺、策略長李文機、副董事長簡海珊、商業發展副總陳怡君。(鉅亨網記者沈筱禎攝)

全福生技 (6885-TW) 除了持續推進乾眼症新藥 BRM421 臨床試驗與授權外，另一項治療神經營養性角膜炎 (NK) 新藥 BRM424，正與臨床試驗委辦服務公司 (CRO) 討論試驗設計方向，目標今 (2023) 年啟動二期臨床試驗。

全福運用色素衍生上皮因子胜肽技術平台 (PDSP) 開發出同成分、不同適應症的新藥，分別為治療乾眼症以及治療神經營養性角膜炎 (NK)。

其中，治療神經營養性角膜炎 (NK) 新藥 BRM424，去年底取得美國 FDA 孤兒藥資格認定 (ODD)，該新藥可以獲得更多行政協助、臨床研發費用補助、免除新藥申請規費與減稅、加速審查及巿場專賣保護期等優惠措施，未來新藥上市後也將享有七年的美國巿場專賣獨佔權。

全福表示，BRM424 正與 CRO 公司討論二期臨床試驗設計方向，由於屬於罕見疾病、收案不易，初步規劃受試者約 10 人，目標今年展開試驗。

全福補充，目前臨床上神經營養性角膜炎治療非常複雜，缺乏有效治療方法，只有一款新藥獲得核准上市，患者需要每天使用，該新藥一個月治療費用高達 5 萬美元。

根據研調機構資料顯示，2019 年全球神經營養性角膜炎主要市場規模約 9000 萬元，預計 2027 年市場規模將達 3.24 億美元，2019-2027 年均複合增長率 (CGAR) 為 17%。

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