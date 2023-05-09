〈群光法說〉上游展望保守+需求不明朗 下修全年營收至年減5%內

群光 (2385-TW) 今 (9) 日召開法說，展望後市，財務長林玉玲表示，由於半導體上游展望保守、庫存消化再遞延兩季，終端需求仍不明朗，因此下修全年營收至年減 5% 以內，最好情況是持平去年，獲利則在費用控管得宜下，有望維持高檔。

林玉玲坦言，目前訂單能見度非常短，甚至有些客戶難以給出訂單，導致第二季出現急單效應，加上第三、四季看不清楚，以及庫存還要下修兩季，今年第三季前呈現逐季向上，第四季會弱一些，全年營收最好情況是持平去年，或是年減幅在 5% 以內。

各產品線表現方面，鍵盤因與 PC、NB 關聯性高，今年業績下滑高個位數；影像今年會推出一系列新產品，業績則中位數成長；電源則因子公司群電尚未給出全年營收展望，前景尚看不清楚。

單看第二季營運部分，營收有望季增高個位數，營益率有望高於第一季的 7.9%；各產品線中，鍵盤與影像均季增雙位數、電源則是中高個位數成長。

群光近年積極擴展 AI 影像產品，其中車用駕駛監測系統 (DMS) 去年底開始出貨，已導入後裝車用市場，客戶看準共享汽車、安全需求，明年訂單量翻倍成長。

群光泰國廠產能比重已攀升至 15%，目標今年再提升至 20%，林玉玲說，目前主要是以影像整機組裝，而泰國人工薪資是中國的 6 成，效率也達到 85%，另一方面，泰國廠的製造費用、攤提折舊費用較高，加上供應鏈尚不完全，運費、電費也較貴。