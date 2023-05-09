廣宇Q1純益年增36%創同期高 Q2成長動能延續

廣宇Q1純益年增36% EPS 0.57元創新高。(圖：廣宇提供)
廣宇Q1純益年增36% EPS 0.57元創新高。(圖：廣宇提供)

鴻海 (2317-TW) 旗下線束廠廣宇 (2328-TW) 今 (9) 日公告第一季財報，稅後純益 2.97 億元，創同期新高，季減 14%、年增 36.1%，每股純益 0.57 元。廣宇看好，第二季營收可望保持年增，毛利率跟獲利也會看到較好的成長表現。

廣宇表示，目前東南亞轉單效益持續發酵，不只組裝業務，PCBA、射出成型等訂單同步升溫，車用線束也受惠客戶外銷暢旺，預計第二季業績保持年增，毛利率及營益率向上趨勢不變。

全年來看，廣宇表示，雖然下半年變數仍多，但全年獲利仍將成長，其中，車用狀況相對穩定，不僅既有客戶訂單能見度不錯，下半年也預計有新的電動車合作案，預計今年車用仍可望有 4-5 成的成長，營收比重將由去年 10%，今年可望提升至 15%。

廣宇第一季營收 60.8 億元，季減 20%、年增 2%，毛利率 13.5%，季減 1.5 百分 點、年增 3.2 個百分點；營業利益 4.45 億元，季減 36%、年增 47%；營益率 7.3%，季減 1.8 個百分點、年增 2.3 個百分點。

廣宇表示，第一季雖然因為工作天數、傳統淡季影響，營收較前季下滑，但在產品組合改善、費用優化下，毛利率及營益率維持高檔，較去年同期顯著攀升，也帶動獲利創同期新高。

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