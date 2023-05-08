台股放量收漲突破月、季線 三大法人買超82.58億元

台股放量收漲突破月、季線 三大法人買超82.58億元。(圖:REUTERSTPG)
台股放量收漲突破月、季線 三大法人買超82.58億元。(圖:REUTERSTPG)

由於美股反彈，台積電早盤也一度漲上 509 元，激勵資金追捧業績股和題材股的行情續強，加權指數開平高盤後，偏強整理，一度衝破 15700 點，寫 4 月下旬以來新高，終場收在 15699.57 點，上漲 73.5 點，一舉收復月線和季線位置，漲幅 0.47%，成交值擴大至 2147.92 億元。三大法人合計買 82.58 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 58.92 億元；投信買超 13.35 億元；自營商買超 10.31 億元。三大法人合計買超 82.58 億元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.78%

$11,278

原投組報酬率

+6.58%

$10,658

投組標的成分

  • 40%

    佳龍

    9955

  • 20%

    皇將

    4744

  • 20%

    大宇資

    6111

  • 10%

    六角

    2732

  • 10%

    富蘭克林黃金基金美元A股

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞