台股放量收漲突破月、季線 三大法人買超82.58億元

由於美股反彈，台積電早盤也一度漲上 509 元，激勵資金追捧業績股和題材股的行情續強，加權指數開平高盤後，偏強整理，一度衝破 15700 點，寫 4 月下旬以來新高，終場收在 15699.57 點，上漲 73.5 點，一舉收復月線和季線位置，漲幅 0.47%，成交值擴大至 2147.92 億元。三大法人合計買 82.58 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 58.92 億元；投信買超 13.35 億元；自營商買超 10.31 億元。三大法人合計買超 82.58 億元。